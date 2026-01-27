Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 06:20

Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район

Абилов: претензии Эстонии на Печорский район недопустимы

Эстония Эстония Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Претензии Эстонии к России по поводу Печорского района Псковского области абсолютно недопустимы, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, регион является «неотъемлемой частью Российской Федерации».

Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы, — отметил Абилов.

Эстония в начале ноября изменила административные правила оформления документов. Теперь в паспортах и удостоверениях личности граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, в графе «Место рождения» указывают не «Российская Федерация», а «Эстония».

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов говорил, что эстонские пограничники задерживают граждан своей страны на границе с Россией, руководствуясь личной обидой и желанием отомстить. По его словам, военнослужащие завидуют тем соотечественникам, которые собирались встретить новогодние праздники на территории РФ. Депутат добавил, что большая часть населения стремится уехать из Эстонии.

Эстония
посольства
Россия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Канада проследит за открытием консульства в Гренландии
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе
«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса
Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки
Земля для рассады: три компонента для богатого урожая
Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России
Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле
Зачистка ДНР и разгром опорников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 января
В украинском городе прогремели взрывы
Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией
В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды
К чему снится рыбалка: удача или предупреждение?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.