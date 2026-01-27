Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район Абилов: претензии Эстонии на Печорский район недопустимы

Претензии Эстонии к России по поводу Печорского района Псковского области абсолютно недопустимы, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, регион является «неотъемлемой частью Российской Федерации».

Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы, — отметил Абилов.

Эстония в начале ноября изменила административные правила оформления документов. Теперь в паспортах и удостоверениях личности граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, в графе «Место рождения» указывают не «Российская Федерация», а «Эстония».

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов говорил, что эстонские пограничники задерживают граждан своей страны на границе с Россией, руководствуясь личной обидой и желанием отомстить. По его словам, военнослужащие завидуют тем соотечественникам, которые собирались встретить новогодние праздники на территории РФ. Депутат добавил, что большая часть населения стремится уехать из Эстонии.