Девятиклассникам из приграничных районов Курской области отменили ОГЭ Старовойт: девятиклассники из приграничных районов Курской области не будут сдавать ОГЭ в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащиеся девятых классов, проживающие в приграничных районах Курской области, в 2023 году не будут сдавать основной госэкзамен (ОГЭ), сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, соответствующий приказ уже подписан главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым. Он подчеркнул, что девятиклассники, закончившие учебный год на отлично, получат красные дипломы.

Выпускники девятых классов из приграничных районов Курской области, которые закончили учебный год с отличными оценками, получат красные аттестаты без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Соответствующий приказ подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. <...> Все девятиклассники приграничья по окончании учебного года не сдают ОГЭ, — рассказал Старовойт.

По его словам, без сдачи ОГЭ в 2023 году диплом получат 1246 девятиклассников, 147 из них будут выданы красные дипломы. Он отметил, что проблем с поступлением в колледжи у выпускников возникнуть не должно, поскольку на них распространяется особый порядок проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школьников из города Шебекино освободили от сдачи ЕГЭ из-за обстрелов. По его словам, для них могут изменить условия поступления в вузы.