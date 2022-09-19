Девочка утонула во время занятий по синхронному плаванию в Подольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14-летняя девочка утонула в бассейне подмосковного Подольска во время занятий по синхронному плаванию, передает РЕН ТВ. Трагедия произошла 18 сентября в спортивном комплексе на улице Орджоникидзе.

По данным телеканала, после этого была задержана тренер девочки по плаванию. В настоящее время с ней проводятся следственные действия.

По факту гибели юной спортсменки возбуждено уголовное дело.

Недавно стало известно о гибели 13-летней школьницы в бассейне в Москве. Предполагалось, что девочка потеряла сознание до начала тренировки. Ее доставили в реанимацию, но ребенок скончался, не приходя в сознание.

Ранее врачи Видновской больницы спасли шестилетнего мальчика после утопления. Ребенок с семьей отдыхал на природе, а когда взрослые отвернулись, подошел к водоему и упал в него. Малыша в оглушенном состоянии с признаками острой дыхательной недостаточности доставили в больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия, мальчика удалось спасти, его жизни и здоровью ничего не угрожает.