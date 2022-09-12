13-летняя школьница умерла в бассейне в Москве

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13-летняя школьница умерла в бассейне в Москве, передает Telegram-канал РЕН ТВ. По данным канала, девочка потеряла сознание до начала тренировки. Ее доставили в реанимацию, но ребенок скончался, не приходя в сознание. Причины смерти устанавливаются.

13-летняя школьница умерла в бассейне в Москве. Она потеряла сознание до начала тренировки. Девочку доставили в реанимацию в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось. Ребенок скончался, не приходя в сознание, — сообщает Telegram-канал.

10 сентября в столичном районе Южное Бутово обнаружен труп 14-летней девочки. Отмечается, что школьница могла покончить с собой, накануне она поссорилась с матерью. Тело девочки было найдено на улице Изюмская. Характер полученных травм указывает на то, что она могла покончить с собой. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Ранее в лесу на окраине села Прохоровка Ростовской области было обнаружено тело 14-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад. В региональном СК отметили, что на теле девочки присутствуют следы насильственной смерти. Вскоре полиция задержала 34-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он участвует в оперативных мероприятиях следствия.