Утонувшего шестилетнего мальчика спасли врачи в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Видновской больницы спасли шестилетнего мальчика после утопления. Ребенок с семьей отдыхали на природе, а когда взрослые отвернулись, он подошел к водоему и упал в него. Малыша в оглушенном состоянии с признаками острой дыхательной недостаточности доставили в больницу на скорой помощи, где его откачали специалисты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

По пути мальчику проводили сердечно-легочную реанимацию, а уже в больнице начали интенсивную терапию. Ребенка направили в реанимационное отделение, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через 5 часов нам удалось его стабилизировать, — сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.

Сообщается, что медики также провели антибактериальную терапию, чтобы исключить аспирационную пневмонию, и оксигенотерапию для поддержания уровня кислорода в организме.

Сейчас мальчик полностью восстановился, он был выписан на амбулаторное лечение.

В Астрахани пятилетний ребенок ранее утонул в бассейне аквапарка. Инцидент произошел 30 июля. Ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей. Оставшись без присмотра, он прыгнул в бассейн и утонул. Ему стали оказывать первую помощь, но спасти не смогли.