Детский лагерь в Забайкалье закрыли из-за вспышки коронавируса

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В Агинском районе Забайкалья закрыли детский оздоровительный лагерь «Нарасун». Как сообщил заместитель руководителя администрации округа, работа лагеря приостановлена из-за вспышки коронавируса у детей, пишет «МК в Чите».

Замруководителя администрации Бурятского округа Билигма Будаева пояснила , что среди ребят заразившихся коронавирусом немного, у большинства заболевших были выявлены симптомы ОРВИ.

Местные власти пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку после вспышки коронавирусной инфекции на территории детского лагеря «Байлак» на озере Чагытай в Туве. Там заразились 66 детей и восемь сотрудников учреждения.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 24 633 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет почти 6 млн человек. Выписаны 18 764 пациента. Жертвами инфекции за сутки стали 719 человек.