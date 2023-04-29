В Ейске прошел военный парад детсадовцев, мероприятие прошло под лозунгом «Мы правнуки Великой Победы». Почетными зрителям мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы и участники боевых действий на Украине. Мэр города Роман Бублик сообщил, что фестиваль будет проводиться ежегодно.

Наш парад малышей проходит в этом году впервые и очень приятно и гордо, что именно с Ейского района начинается такая славная традиция. Я уверен, что этот парад мы будем проводить каждый год, — сказал градоначальник.