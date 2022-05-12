Детей в Новосибирске пытались заманить в автобус обещанием показать дракона

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители из микрорайона Горский в Новосибирске пожаловались на неизвестных в чёрном микроавтобусе, которые пытались заманить их детей внутрь. По словам очевидцев, злоумышленники обещали показать школьникам дракона или динозавра, пишет «Сиб.фм».

Вчера у меня ребёнок с 16:00 до 18:00 гулял на улице. Пришёл домой и рассказал мне, что трое нерусских мужчин на чёрном микроавтобусе заманивали детей к себе, обещают им показать то ли какого-то дракона, то ли какого-то динозавра, — рассказала одна из матерей.

По словам очевидцев, которые делятся информацией в школьных чатах, речь идёт о двух схожих случаях: потенциальными жертвами злоумышленников стали 8-летние девочка и мальчик. Родители обратились в полицию с требованием организовать рейд и посмотреть записи с камер видеонаблюдения. По делу уже проводится проверка.

4 января 2022 года двое мужчин похитили пятилетнюю девочку во время прогулки в Костроме. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые в убийстве были задержаны.