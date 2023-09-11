Десятки человек заразились корью в российском регионе В Нижегородской области заболели корью 93 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очаг заболевания корью выявлен в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram. Заболели 93 человека. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.

На текущий момент в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что источником инфекции стал непривитый ребенок, приехавший из другого региона. Основное число заболевших зарегистрировано в населенном пункте Малое Туманово, который является местом компактного проживания цыганского населения.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в регионе привиты от кори около 400 человек. Противоэпидемические бригады проводят подворные обходы населения.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что в России за последние годы увеличилось количество отказов от вакцинации против кори, в связи с чем наблюдается рост заболеваемости. Он отметил, что из-за антипрививочников снизился коллективный иммунитет, который должен находиться в пределах 95%. По словам иммунолога, причиной частого отказа от вакцинации становятся опасения родителей по поводу прививки, поскольку в первые дни после процедуры возможны реакции в виде температуры, болей в мышцах и недомогания. Специалист отметил, что вакцина имеет богатую историю применения, поэтому бояться подобных симптомов не стоит.