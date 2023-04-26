Иммунолог назвал причину роста заболеваемости корью Иммунолог Крючков назвал отказ от вакцинации причиной роста заболеваемости корью

В России за последние годы увеличилось количество отказов от вакцинации против кори, в связи с чем наблюдается рост заболеваемости, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что из-за этого снизился коллективный иммунитет, который должен находиться в пределах 95%.

Охват вакцинации в последние годы упал. При этом опасно даже падение на 5-10%: необходим коллективный иммунитет около 95%, в противном случае, мы можем потерять над инфекцией контроль. Рост заболеваемости начался еще в 2018-2019 годах, потом пришел коронавирус, противоэпидемические меры. Противоэпидемические меры закончились, и вот мы видим новые расцвет кори, — объяснил врач.

По словам иммунолога, причиной частого отказа от вакцинации становятся опасения родителей по поводу прививки. Он пояснил, что в первые дни после процедуры возможны реакции в виде температуры, болей в мышцах и недомогания. Крючков уточнил, что вакцина имеет богатую историю применения, поэтому бояться подобных симптомов не стоит.

Еще одной проблемой стал миф, который появился в 1990-е годы после статьи в медицинском журнале The Lancet. Автор заявил, что вакцинация приводит к риску развития аутизма. Крючков отметил, что позже было доказано отсутствие связи между прививками от кори и аутизмом.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин ранее порекомендовал привиться от кори детям и взрослым в возрасте до 35 лет, не переносившим инфекцию до этого. Он подчеркнул, что наиболее всего подвержены заболеванию люди, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, то есть мигранты и вынужденные переселенцы.