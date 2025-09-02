Дерзкий налет на ювелирный магазин помог раскрыть другое ограбление Ограбление ювелирного магазина в Ревде помогло раскрыть налет на табачную лавку

Участники налета на ювелирный магазин «Золотая рыбка» в Ревде в Свердловской области оказались причастны к ограблению табачной лавки, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря главного регионального МВД по Свердловской области Валерия Горелых. По его словам, ограбление табачного магазина произошло в Екатеринбурге.

Тягу к дорогим блестящим «цацкам» задержанные объяснили сыщикам угрозыска острой потребностью в деньгах и наличием якобы накопившихся долгов. Похожий криминальный эпизод на счету задержанной полицией банды есть и в столице Среднего Урала, где ранее был ограблен табачный магазин, — сказал Горелых.

Он уточнил, что в Ревде трое налетчиков ограбили ювелирный магазин, угрожая сотруднику молотком и фальшивым пистолетом. По данным следствия, они похитили 32 украшения общей стоимостью около 9 млн рублей и попытались скрыться на машине марки Mercedes. Их почти сразу задержали сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ.

Горелых добавил, что 22-летний рабочий завода, студент колледжа и безработный мужчина до этого не имели проблем с законом. Налетчики заключены под арест.

Ранее в Москве мужчина ограбил московский ПВЗ, угрожая 17-летней сотруднице ножом. Злоумышленник запер дверь в помещение и заставил девушку пройти в зону хранения товаров. Там он отобрал у нее кольцо, а также украшения, заказанные клиентами.