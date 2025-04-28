Депутаты из Санкт-Петербурга объявили войну каретному бизнесу Депутат Крупник заявил, что будет бороться с каретным бизнесом в Петербурге

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат Заксобрания Павел Крупник заявил о намерении контролировать каретный бизнес в Санкт-Петербурге. Как он отметил в беседе с Neva.Today, он провел опрос и выяснил, что современному городу такие развлечения не нужны.

Мы готовы вкладывать деньги в этот бизнес, если его участники захотят работать в городе законно. Я считаю, что компании по перевозке на каретах должны иметь четкий маршрут, платить городу налоги, обеспечивать сотрудникам белую зарплату и иметь четкий маршрут с экскурсиями, — объяснил парламентарий.

Крупник отметил, что намерен провести совещание с комитетами и ГИБДД для обсуждения легализации этого бизнеса. Другой депутат, Алексей Цивилев, признался в неудачной попытке регулировать эту сферу. По его словам, он проиграл лошадям.

Ранее легковой автомобиль на большой скорости влетел в лошадь на трассе возле Ангарска. ДТП произошло в темное время суток, из-за чего водитель не успел вовремя сбавить скорость и избежать аварии.