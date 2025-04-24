Автомобиль на высокой скорости сбил лошадь на трассе возле Ангарска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль на большой скорости влетел в лошадь на трассе возле Ангарска, сообщает Telegram-канал Babr Mash. ДТП произошло в темное время суток, из-за чего водитель не успел вовремя сбавить скорость и избежать аварии. Столкновение с животным записала камера видеорегистратора. Лошадь в результате ДТП погибла, водитель не пострадал, однако его автомобиль получил повреждения.

В этот момент на полосе движения стоял другой автомобиль, который водитель машины с регистратором попытался объехать, перестроившись на другую полосу. По данным канала, животное пытались заставить идти за машиной.

Хозяин лошади рассказал, что перевозил несколько коней в автомобиле. Один из скакунов вышел на трассу и получил травму. В момент, когда лошади пытались помочь, в нее влетела машина.

Накануне в Севастополе произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились дети. Столкновение с легковой машиной привело к травмам у восьми несовершеннолетних пассажиров, сообщила пресс-служба городского УМВД.

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