Депутату гордумы в Удмуртии во время сессии передали похоронные гвоздики

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Курьер доставил две гвоздики и ленту с надписью «Вечная память» депутату городской думы Светлане Воронцовой в удмуртском городе Можги. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава фракции КПРФ в городе Юрий Балахонцев.

Похоронные цветы передал курьер со словами «вам на завтрашние похороны». Заказчик букета, скрывающийся под псевдонимом Арина Михайлова, сообщил службе доставки, что в городскую администрацию были также отправлены венки, — написал депутат.

По его словам, Воронцова и ранее получала угрозы от сотрудницы местной ритуальной службы. Она расценила такой жест как прямую угрозу своей жизни. Балахонцев также добавил, что цветы были доставлены накануне голосования в гордуме по вопросам налоговых ставок для местного бизнеса.

Как сообщал NEWS.ru, Госдума отказалась признать 31 декабря нерабочим днём. При этом депутаты нижней палаты парламента отметили, что общее число праздников в производственном календаре меняться не должно.