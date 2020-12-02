Депутата в Петербурге лишили мандата из-за неверных данных в декларации

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Муниципальный депутат в Санкт-Петербурге Светлана Уткина лишилась мандата из-за неверных сведений в декларации за 2019 год. Соответствующее решение принял совет «Финляндского округа» по рекомендации губернатора Северной столицы Александра Беглова. Чиновник ознакомился с докладом комитета территориального развития и заметил несостыковки в документах женщины.

«За» лишение мандата проголосовало восемь человек, в том числе и глава «Финляндского округа», передают «Невские новости». По той же причине могли лишить мандата депутата из МО «Нарвский округ» Анну Каруличеву. Теперь уже экс-депутата пригласили для ознакомления с началом проверки о её неверных сведениях в документе, однако гражданка отказалась присутствовать, заявив, что «декларация верна».

Накануне стало известно, что чиновники Минкультуры Новосибирской области будут наказаны за участие в массовом мероприятии без защитных масок. Об этом заявил глава региона Андрей Травников. Некоторое время назад в соцсетях появились фото с церемонии вручения премии «Короли изящных искусств». На них видно, что глава областного ведомства Наталья Ярославцева и другие чиновники пренебрегли средствами профилактики COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил усилить ответственность устроителей массовых мероприятий. Говоря об «отдельных спортивных и концертных организациях», он отметил, что те не всегда соблюдают ограничения, введённые на фоне пандемии коронавируса.