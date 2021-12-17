Депутат озвучил масштаб гибели кедров на побережье Байкала

Более 3,5 тысячи гектаров кедра возле Байкала поражено бактериальной водянкой, из-за чего кедры массово гибнут на побережье озера, рассказал депутат Народного хурала Бурятии Дмитрий Швецов. Его слова передаёт «МК в Бурятии».

В последнее время бичом наших лесов, в первую очередь кедрачей, стал бактериоз. На территории Бабушкинского лесничества за 2019–2020 годы площадь кедровых лесов, пораженных водянкой, увеличилась до 3,5 тысячи гектаров. По свидетельству охотников — площадь больше. Так же на территории Кабанского лесничества, — сказал он.

Он добавил, что санитарная рубка, которая могла бы остановить распространение болезни деревьев, запрещена на территории Байкала. Биологических или химических методов борьбы с бактериозом нет, сообщило региональное агентство лесного хозяйства в ответ на депутатский запрос.

Гибнущие и высыхающие деревья использовать мы не можем для предоставления их населению в качестве дров, потому что это тоже запрещено законодательством, — отметил Швецов.

Он обратился в региональное Минприроды с просьбой рассмотреть ситуацию и инициировать изменения законодательства.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия может снять с повестки вопрос о внесении озера Байкал в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Она напомнила, что на последнем заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО поднимался вопрос об изменении нормативно-правовых актов, об угрозе застройки прибрежной зоны озера Байкал и ряд других.