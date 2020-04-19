Дептранс Москвы объяснил автомобилистам алгоритм получения пропусков

https://static.news.ru/photo/828a23ea-826c-11ea-b90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы рассказал, как не получить штраф за передвижение по городу на личном автомобиле в условиях пропускного режима.

Житель столицы должен получить цифровой пропуск на портале mos.ru, указав номер автомобиля. После этого рекомендуется на этом же портале проверить номер машины по базе цифровых пропусков. Если обнаружится ошибка, то следует повторно заполнить форму или скорректировать данные. Цифровой пропуск нужно получать не менее чем за пять часов до начала первой поездки.

Пропускная система заработала в Москве с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на общественном и личном транспорте. Штрафы за движение на автомобиле без пропуска будут выписываться с каждой камеры, которая фиксирует нарушение. Если транспортное средство остановят сотрудники ГИБДД, то оно может быть отправлено на штрафстоянку.

В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.