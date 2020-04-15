Собянин уточнил порядок получения пропуска для поездки на авто

https://static.news.ru/photo/738e8c62-8147-11ea-8c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам в цифровой пропуск для передвижения на машине теперь необходимо включать госномер автомобиля. Сделать это нужно не менее чем за пять часов до начала первой поездки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Машины, не включённые в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться, — пояснил Собянин в своём блоге.

Нарушителей будут вычислять с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Пропускная система заработала в Москве с 15 апреля. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Как отметил Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 18 апреля, в России коронавирусной инфекцией заболели более 32 тысяч человек, более 569 тысяч выздоровели, свыше 154 тысяч умерли. Из них большая часть приходится на Москву. В столице поставлено 18 105 диагнозов, 1517 выздоровели, 127 человек скончались.

По всему миру COVID-19 заболели более 2,2 млн, свыше 154 тысяч умерли, более 569 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о введении нового вида цифровых пропусков — для волонтёров. Получить их могут добровольцы, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтёр».