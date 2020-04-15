С каждой фиксирующей езду без пропуска камеры в Москве будет выписан штраф

https://static.news.ru/photo/8b4d5e50-814c-11ea-961b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы за поездку на автомобиле без пропуска будут выписываться с каждой камеры, фиксирующей нарушение. Об этом журналистам 18 апреля сообщили представители столичных правоохранительных органов.

Отмечается, что в случае остановки машины сотрудниками ГИБДД транспортное средство может быть отправлено на штрафстоянку. Штрафов за езду без пропуска придёт ровно столько, сколько раз автомобиль нарушителя был зафиксирован камерой.

За одну поездку водитель может попасть на очень крупную сумму, — приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Москвы будут использовать камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима на дорогах.