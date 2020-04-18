Власти рассказали, как можно передвигаться на транспорте в Москве

https://static.news.ru/photo/2e8c1a1a-8185-11ea-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые правила передвижения, принятые в связи с противодействием распространению коронавируса в столице, разъяснили в оперативном штабе.

Инфографику с правилами опубликовали в официальном Telegram-канале. Столичная администрация перечислила четыре возможных варианта пропускного режима:

При наличии цифрового пропуска с привязанным номером транспортной карты.

Если есть пропуск, но он не привязан к номеру карты, то нужно сделать это на сайте mos.ru или отправить sms на номер 7377, или ответить на e-mail с вашим пропуском.

При отсутствии пропуска нужно его оформить, привязав карту.

Если транспортной карты нет, то её нужно купить в автомате по продажи билетов в метро, киоске «Мосгортранса» или железнодорожной станции. После этого необходимо получить цифровой пропуск и привязать к нему карту.

Важно, что транспортную карту нужно синхронизировать с пропуском не позднее, чем за пять часов до поездки. Без цифрового документа использовать столичный транспорт нельзя. Нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей. При этом сообщается, что оплачивать проезд с помощью смартфонов на турникетах временно невозможно.

С 22 апреля в Москве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью карт «Тройка», «Стрелка», месячного единого проездного билета и социальной карты жителя Москвы, или Подмосковья.

Как писал NEWS.ru, власти не намерены отправлять на спецстоянку машины без цифровых пропусков.