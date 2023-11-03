Депортируют всю семью: как мигрантов наказали за школьную драку МВД: семью мигрантов выдворят из РФ после конфликта в школе с их сыном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного главка МВД. Что произошло в Нижнем Новгороде, что обнаружила полиция в ходе проверки и как школьная драка обернулась депортацией из РФ?

Что известно о драке в школе в Нижнем Новгороде

Инцидент с избиением произошел в школе № 76 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В социальных сетях 28 октября распространился ролик, на котором один мальчик бьет другого, зажав у стенки. При этом другие подростки в помещении не вмешиваются и снимают происходящее на телефоны. Подросток несколько раз сильно ударил другого ученика и хватал его за горло. Читатели нижегородского портала NN.ru сообщили, что в школе № 76 дети мигрантов «сколотив мини-банду, запугивают и избивают местных ребят».

В Главном управлении МВД сообщили, что ролик с избиением был снят в середине сентября, личности всех подростков на нем установлены. Причиной конфликта послужила личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника.

Что обнаружила полиция

2 ноября стали известны результаты проверки: ГУ МВД по Нижегородской области сообщило, что близкие родственники участника конфликта в школе № 76 нарушили правила миграционного учета в РФ. В отношении них были составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («нарушение режима пребывания в РФ»). Стало известно, что агрессивный подросток даже не состоял на миграционном учете в России.

«Полицейские установили, что 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания. По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями. В настоящее время 41-летний и 34-летняя уроженцы ближнего зарубежья помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области», — сообщили в ведомстве.

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