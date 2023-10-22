Нападение мигрантов на детей в Самаре: как накажут, реакция Бастрыкина Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, напавших на подростков в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о нападении мигрантов на подростков в Самаре. Что об этом нужно знать?

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК.

Что случилось

СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в период с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько нападений мигрантов на местных подростков. В результате противоправных действий со стороны группы лиц из стран СНГ несколько самарских школьников получили травмы.

После этого двое возможных участников нападений записали видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах они в нецензурной форме угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. На это отреагировал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Направил заявление в прокуратуру в связи с оскорблениями представителя власти и угрозами совершения мигрантами сексуальных действий насильственного характера в адрес губернатора Самарской области. Одновременно прошу проверить правильность квалификации уголовного дела в отношении участников этнической группы, нападающей на местных жителей в Самаре», — написал он на своей странице в соцсети.

Фото: СК РФ

Как наказали виновных

Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, двое из которых несовершеннолетние. Суд заключил их под стражу.

В общей сложности за совершенные деяния им может грозить до 10 лет лишения свободы. Если суд признает их виновными, после отбытия срока мигрантов могут депортировать из России.

В связи с большим общественным резонансом губернатор Азаров поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения.

Как отреагировали соотечественники мигрантов

Помимо местных жителей и государственных служащих на инцидент отреагировали и представители этнических диаспор Самары. Они принесли извинения за действия своих соотечественников и осудили совершенные преступления.

«От лица нашей диаспоры прошу прощения у губернатора и жителей Самарской области. Мы считаем, что произошедшие события и действия таджиков, которые проживают на территории Самарской области, недопустимы. Это не соответствует нормам, правилам, религии и традициям нашего народа. Зачинщиков определит закон, и они должны понести заслуженное, справедливое и суровое наказание перед законом. Мне стыдно за моих земляков. Еще раз прошу прощения за них», — заявил глава одной из диаспор Сунатуло Назриев.

С представителями диаспор встретились самарские активисты после произошедшего инцидента. Представители различных этнических групп также выступили с осуждением деяний нарушителей и призвали вынести им наказание, которого они заслуживают.

Фото: Региональная национально-культурная автономия таджиков СО Сунатуло Назриев

Преступления мигрантов в России

В подмосковных Химках собираются отправить в СИЗО двух девятиклассников из стран СНГ, которые были уличены в избиении сверстников. Кроме того, уголовное дело возбудили в отношении сотрудников школы, где учатся нарушители. Ряд Telegram-каналов утверждал, что сотрудники учебного заведения покрывали нарушителей.

Также случаи насилия со стороны мигрантов ранее фиксировали в Котельниках, Петербурге, Уфе, Магнитогорске и других городах страны.

Какие меры принимают власти

В России с лета текущего года проходит оперативно-профилактическая операция под названием «Нелегал-2023» по выявлению граждан среднеазиатских республик, которые незаконно находятся в стране, для последующей депортации из России.

В ходе операции сотрудниками территориальных органов МВД России и ФСБ России выявлено порядка 45 тысяч нарушений миграционного законодательства. В том числе более 33 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Задокументировано свыше 12 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности.

В отношении иностранных граждан принято порядка семи тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы Российской Федерации. Возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы. Выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.

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