Стало известно о задержании мигрантов, угрожавших самарскому губернатору Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, угрожавших самарскому губернатору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты, угрожавшие самарскому губернатору Дмитрию Азарову, были задержаны, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что подозреваемые являются родными братьями, в Россию они приехали из Таджикистана.

Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. (Мать в Москве, отец на родине.) На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища, — написал Хинштейн.

Мигранты, о которых идет речь, стали участниками нескольких драк в период с 15 по 17 октября. Позднее в Сети появились ролики, на которых они оскорбляют губернатора Самарской области. Против них уже возбуждено два уголовных дела. Старший брат арестован, младший будет экстрадирован на родину.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии». Участники группировки ввязывались в конфликты с местными жителями, записывая происходящее на камеры. Сотрудники Следственного комитета проверяют более 20 адресов, так или иначе связанных с главой «мафии» 18-летним Тимуром Мухтаровым и его подельниками.