Петербургские силовики всерьез взялись за «азербайджанскую мафию» SHOT: в Петербурге начались масштабные обыски по делу об «азербайджанской мафии»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге и Ленобласти проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии», участники которой бросались на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT. Известно, что злоумышленники записывали свои действия на камеры смартфонов и публиковали видеокадры в соцсетях.

Сотрудники силовых структур проверяют более 20 адресов, так или иначе связанных с 18-летним Тимуром Мухтаровым и его подельниками. Также ведется поиск других участников банды, которых могли сдать задержанные подельники, в том числе 17-летнего Тимура Мамедова, который находится в розыске.

16 октября в полиции сообщили о задержании первого предполагаемого участника группы — им оказался 18-летний местный житель. Еще одного подозреваемого продолжают разыскивать. В полиции считают, что он администрировал Telegram-канал, в котором размещались видео нападений.

На следующий день были задержаны еще пятеро молодых людей, подозреваемых в серии нападений на случайных прохожих в Северной столице. В МВД уточнили, что четверо задержанных являются уроженцами Азербайджана, еще один — петербуржцем.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября группа мигрантов без видимых причин стала бросаться на прохожих в Тюмени. С наступлением темноты жестокие разборки при участии мигрантов в спальном районе начали происходить на постоянной основе. Местные жительницы также пожаловались, что вечером боятся выходить из дома, поскольку им вслед всегда свистят и отпускают оскорбительные комментарии.