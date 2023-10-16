Мигранты устроили кровавые «бои без правил» в жилом районе Тюмени Readovka: мигранты напали на прохожих в тюменском районе Ново-Патрушево

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Прошедшей ночью группа мигрантов без видимых причин стала бросаться на прохожих в Тюмени, пишет Telegram-канал Readovka, ссылаясь на очевидцев. По информации канала, нападение произошло у жилых домов в районе Ново-Патрушево, и это не первый подобный случай.

Как пишет Readovka, с наступлением темноты подобные жестокие разборки при участии мигрантов в Ново-Патрушево происходят постоянно. Местные жительницы пожаловались, что вечером боятся выходить из дома, поскольку им вслед всегда свистят и отпускают оскорбительные комментарии.

Неизвестно, подают ли граждане жалобы на происходящее в правоохранительные органы и как полиция реагирует, если заявления поступают. Также канал не уточняет, будет ли проведена проверка после жестокого нападения, которое произошло минувшей ночью.

Ранее похожий инцидент произошел в Приволжске Ивановской области. По данным Telegram-канала Mash, там в ночь на 16 октября 23 человека, среди которых были мигранты и местные жители, устроили массовую драку. Во время потасовки многочисленные свидетели боя выкрикивали оскорбительные и нецензурные слова. Полиция уже установила личности всех участников и занялась их поиском.