В РФ предложили выгонять мигрантов за приставания: почему не приняли закон

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отказалась поддержать проект о введении штрафов до 5000 рублей с дальнейшим выдворением из страны для мигрантов, которые пристают к местным жителям, сообщает ТАСС. Почему в кабмине не поддержали данную инициативу?

Кто продвигал новый законопроект

Проект закона разработал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предлагал дополнить статью 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) новым положением, которое предусматривало бы штраф от 4000 до 5000 рублей для мигрантов с последующим выдворением из России за приставание к гражданам.

Почему в правительстве не поддержали проект закона

В отзыве кабмина указывается, что во время подготовки данного законопроекта не учтена уже установленная КоАП РФ ответственность за мелкое хулиганство, «то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества».

Также в правительстве напомнили о позиции Конституционного суда России о том, что суды должны иметь возможность при назначении наказания по делам о нарушении иностранцами режима пребывания, влекущем административное выдворение, учитывать обстоятельства, «позволяющие надлежащим образом оценить соразмерность его последствий целям введения данной меры административной ответственности».

Автор законопроекта Даванков заявил, что его партия будет отстаивать этот законопроект, потому что «это вопрос безопасности людей».

Какой законопроект о мигрантах был отклонен 20 сентября

Депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева в 20 сентября внесли в Госдуму проект закона, который предполагал выдворение мигрантов из России за ряд определенных преступлений. Документ был опубликован в электронной базе палаты.

Предполагалось, что, например, за нарушение правил пересечения госграницы, незаконную работу и нарушение иммиграционных правил необходимо было бы сделать административное выдворение обязательным. Сейчас суд может назначить только штраф за подобные правонарушения.

В правительстве отказались поддержать такую инициативу, объясняя это тем, что подобная мера не позволит обеспечить индивидуальный подход в зависимости от обстоятельств дела.

Также отмечалось, что реализация подобных мер может привести к дополнительным финансовым затратам, что не отражено в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

В правительстве подчеркнули, что усиливать меры в отношении мигрантов необходимо на информации, которая подтверждает, что существующие меры являются неэффективными, а в пояснительной записке эти данные отсутствуют.

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