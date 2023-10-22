Бастрыкин займется мигрантами, напавшими на ребенка в Самаре СК: Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, напавших на ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре, сообщила пресс-служба ведомства. В СК уточнили, что после грабежа подростки из стран ближнего зарубежья преследовали местных детей, выкрикивая угрозы.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — подчеркивается в сообщении.

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту грабежа. В областном центре с 15 по 17 октября произошли несколько драк между подростками и мигрантами, были пострадавшие. Следователи завели уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Пятеро обвиняемых, двое из которых несовершеннолетние, арестованы судом.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что мигранты, угрожавшие самарскому губернатору Дмитрию Азарову, были задержаны. Он уточнил, что подозреваемые являются родными братьями, в Россию они приехали из Таджикистана. Мигранты, о которых идет речь, стали участниками нескольких драк в период с 15 по 17 октября.