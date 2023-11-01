Полсотни школьников в Кургане привели на суд над их ровесником-закладчиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кургане полсотни школьников в сопровождении сотрудников наркоконтроля привели в суд над их ровесником, распространявшим закладки с наркотиками. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина в комментарии изданию «Подъем» назвала такую меру профилактики шокирующей.

Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но, думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия, — сказала омбдусмен.

Лопатина сообщила, что выясняет, насколько добровольным было участие подростков в судебном заседании. Она отметила, что на подобных мероприятиях должны соблюдаться в том числе возрастные ограничения.

Курганский городской суд приговорил несовершеннолетнего к пяти годам колонии. Подростку вменяли три эпизода распространения закладок с наркотиками.

Ранее суд в Москве приговорил трех бывших полицейских к штрафам в размере 50 тысяч рублей за то, что они не остановили своего коллегу при избиении подростка, заподозренного им в распространении закладок. Инцидент произошел еще в 2021 году, когда страж порядка напал на молодого человека в районе Строгинского парка.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.