Полицейских оштрафовали за бездействие при избиении подростка в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские из Москвы получили по 50 тысяч рублей штрафа за то, что не остановили своего коллегу, который избил подростка, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, обвинение просило более сурового наказания — 1,5 года тюрьмы условно.

Хорошевский суд Москвы приговорил к штрафам в 50 тысяч рублей бывших полицейских Игоря Мануйлова, Николая Маныка и Евгения Каликова. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями. Также им запретили занимать должности на госслужбе сроком на три года, — пишет источник.

Юрист Петр Хромов, представлявший интересы потерпевшего в суде, заявил, что приговор необоснован и это решение будет обжаловано.

История пострадавшего подростка Артема Булохова стала известна в 2021 году. Тогда молодой человек рассказал, что во время вечерней прогулки в районе Строгинского парка на него напал сотрудник полиции, обвинив парня в работе закладчиком. Оказалось, что правоохранители проводили антинаркотический рейд.

После драки, по словам потерпевшего, правоохранители угрожали Артему подбросить наркотики и вымогали деньги. Однако в итоге парня отпустили, так как один из экс-полицейских узнал в нем мальчика, с которым посещал одну школу. В больнице Артему диагностировали сотрясение мозга, ушибы по всему телу и перелом носа. Родители потерпевшего подали заявление в соответствующие органы.