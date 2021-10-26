Полицейские в Москве избили подростков, перепутав их с закладчиками наркотиков. После этого у них стали вымогать деньги, угрожая подкинуть запрещённые вещества, утверждает один из молодых людей. МВД и Следственный комитет начали проверку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
17-летний студент Московского технологического колледжа Артем Булохов
Сообщается что один из сотрудников ППС собирается подать встречное заявление за клевету.
По данным Telegram-канала, в тот день при исполнении находились только двое силовиков — 24-летний сержант Игорь Мануйлов и 22-летний младший сержант Николай Манык. Их приятели — сержанты Каликов и Ткачук были в этот момент в отпуске, но почему-то тоже присутствовали при задержании подростков, утверждают «Осторожно, новости».
Ранее в Ростове-на-Дону инспектор ДПС ударил водителя по лицу и обозвал щенком из-за того, что тот вёл видеосъёмку во время составления на него протокола за мелкое нарушение. В региональном главке МВД пообещали разобраться в ситуации.