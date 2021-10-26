Полицейские в Москве избили подростков, перепутав их с закладчиками наркотиков. После этого у них стали вымогать деньги, угрожая подкинуть запрещённые вещества, утверждает один из молодых людей. МВД и Следственный комитет начали проверку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

17-летний студент Московского технологического колледжа Артем Булохов рассказал изданию, что его избили полицейские, когда он вместе с другом шёл вечером в районе Строгинского парка. По словам парня, двое сотрудников ППС в форме и ещё два человека в гражданской одежде неожиданно бросились в их сторону. Испугавшись, Артём побежал, но его нагнали и принялись избивать. После этого ребят обыскали, но когда ничего не нашли, правоохранители принялись угрожать, что подбросят Булохову наркотики, если тот не даст им денег. Артёма спасло то, что один из полицейских когда-то учился с ним в школе. Ребят отпустили. На следующий день Булохов попал в больницу с переломом носа, сотрясением мозга и ушибами по всему телу. Его родители написали заявление в органы.

Сообщается что один из сотрудников ППС собирается подать встречное заявление за клевету.

По данным Telegram-канала, в тот день при исполнении находились только двое силовиков — 24-летний сержант Игорь Мануйлов и 22-летний младший сержант Николай Манык. Их приятели — сержанты Каликов и Ткачук были в этот момент в отпуске, но почему-то тоже присутствовали при задержании подростков, утверждают «Осторожно, новости».

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