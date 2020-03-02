Делегация из Сицилии впервые посетила с официальным визитом Крымский полуостров. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, делегация состоит из шести человек. Они являются представителями различных муниципалитетов итальянской области Сицилия. Визит будет проходить с 2 по 6 марта,
Как ранее писал NEWS.ru, делегация Сирии во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом посетила Крым для переговоров с бизнесменами Севастополя и городскими властями.
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