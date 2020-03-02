https://static.news.ru/photo/26c9a336-5cb6-11ea-a33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Делегация из Сицилии впервые посетила с официальным визитом Крымский полуостров. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, делегация состоит из шести человек. Они являются представителями различных муниципалитетов итальянской области Сицилия. Визит будет проходить с 2 по 6 марта, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, делегация Сирии во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом посетила Крым для переговоров с бизнесменами Севастополя и городскими властями.