Дегтярёв: от состояния Комсомольска-на-Амуре «волосы на голове шевелятся»

https://static.news.ru/photo/992663ce-d0c4-11ea-9861-fa163e074e61_660.jpg Комсомольск-на-Амуре Фото: kmscity.ru

Состояние Комсомольска-на-Амуре произвело удручающее впечатление на врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва в ходе рабочей встречи политика с депутатами регионального парламента в Законодательной думе. Об этом заявил сам чиновник 28 июля 2020 года.

Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел — у меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться <...> Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты, — цитирует его «Интерфакс».

Дегтярёв раскритиковал «вставшие» стройки, заявил об упадке сферы благоустройства в Комсомольске-на-Амуре. По его мнению, ответственность за это лежит на недобросовестных подрядчиках, чиновниках и тех «кто их, может быть, покрывает».

Врио региона отметил, что заочно представлял себе город другим: складывалось впечатление, что в нём производят «истребители, суперджеты, корабли, подводные лодки». Он напомнил, что на развитие Комсомольска-на-Амуре из федерального бюджета выделялись десятки миллиардов рублей, однако результата никакого нет.

20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.

После задержания предыдущего руководителя субъекта на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал недавний разговор врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва с хабаровчанами, в ходе которого местный житель рассказал ему о накопившихся проблемах. По мнению журналиста, горожане, описывая «разруху» в городе, сами сдали экс-губернатора Сергея Фургала.