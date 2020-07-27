«Проблем море»: Соловьёв рассказал, как хабаровчане сдали Фургала

https://static.news.ru/photo/1de10ca2-d013-11ea-a452-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал недавний разговор врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва с хабаровчанами, в ходе которого местный житель рассказал ему о накопившихся проблемах. По мнению журналиста, горожане, описывая «разруху» в городе, сами сдали экс-губернатора Сергея Фургала.

Самый интересный эпизод общения Дегтярёва с людьми на трассе. Послушайте, что они говорят. Выясняется, что проблем — море, и они не решаются годами! А чем занимался Сергей Фургал? — интересуется телеведущий в Twitter.

Как передаёт «Царьград», на кадрах возмущённый мужчина рассказывает Дегтярёву об ужасающей ситуации в здравоохранении, высоких ценах на продукты и других проблемах. Этот фрагмент, по мнению Соловьёва, очень показателен. Все перечисленные моменты, считает ведущий, являются наследием Фургала.

Сергея Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион, писал NEWS.ru.