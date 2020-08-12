Дегтярёв нашёл применение правительственной яхте за 30 млн

https://static.news.ru/photo/45a25a76-dd19-11ea-9111-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил проработать вопрос о передаче правительственной яхты «Виктория» краевому центру образования. В случае положительного решения школьники Хабаровска смогут проводить на ней исследования реки Амур.

Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний, — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Яхту «Виктория» в феврале 2019 года выставил на торги предшественник Дегтярёва на посту губернатора Сергей Фургал. Находящийся сейчас под арестом политик считал покупку судна чиновниками лишним приобретением, а её содержание, на которое ежегодно тратится 600 тысяч рублей, — неэффективным использованием бюджетных средств. Сейчас яхта находится на Хабаровском судостроительном заводе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв пребывает в шоке от дисциплины и организации работы краевого правительства. Ответственность за это он возлагает на своих предшественников, включая Фургала. Четвёртую неделю главе региона приходится работать без выходных, так как правительство практически «демонтировано»: в регионе нет половины министров, исполняющие обязанности увольняются. При этом врио губернатора добавил, что продолжит инициативы, начатые Фургалом.