«Делают, что хотят»: Дегтярёв шокирован работой хабаровских чиновников

https://static.news.ru/photo/19e3e110-dd10-11ea-ba69-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: duma.gov. ru/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края пребывает в школе от дисциплины и организации работы краевого правительства. Ответственность за это он возлагает на своих предшественников, включая Фургала.

Четвёртую неделю главе региона приходится работать без выходных, так как правительство практически «демонтировано»: в регионе нет половины министров, исполняющие обязанности увольняются. Об этом Дегтярёв рассказал в интервью газете «Известия».

Сам новый врио уволил только своего зама по социальным вопросам, потому что соцзащита представляла собой систему «недоброжелательную, чёрствую, неотзывчивую».

Ужесточить порядки новый глава региона намерен только на своём 10 этаже здания, где работают он сам, его замы и аппарат.

Тут такая была вакханалия, когда я сюда пришел, она меня просто повергла в шок. Все ходят, делают что хотят, документы или не визируют или визируют, когда вздумается. Общаются с внешним миром, вместо того чтобы заниматься проблемами народа, — рассказал о хабаровских чиновников Дегтярёв.

Врио губернатора добавил, что продолжит инициативы, начатые Фургалом: выплаты субсидий населению на авиабилеты, снижение зарплат чиновников и отказ от их перелётов бизнес-классом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, о чём будет просить премьера Мишустина. В первую очередь глава краевого правительства попросит вернуть Хабаровск в госпрограммы, в которые он не попал в прошлые годы.