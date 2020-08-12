Дегтярёв рассказал, о чём будет просить Мишустина

https://static.news.ru/photo/800b9c60-dcf9-11ea-a3f4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, о чём бы стал просить премьера Мишустина. В первую очередь глава краевого правительства попросил бы вернуть Хабаровск в госпрограммы, в которые он не попал в прошлые годы.

В частности, уточнил Дегтярёв, край «выпал» из программы «Наука». Вернуться в неё Дегтярёв намерен даже на условиях софинансирования. За последние два года регион серьёзно опустился в рейтинге инвестиционной привлекательности, пишут «Известия».

Виной тому работа экономического блока правительства. Именно поэтому, объяснил Дегтярёв, все министры в краевом правительстве — исполняющие обязанности. Назначен постоянно пока только зампред в социальном блоке, к остальным врио губернатора присматривается.

Я не понимаю, как можно было за два года с 18-го места слететь в седьмой десяток... Значит, бизнесу стало за последние два-три года некомфортно, — пояснил свою позицию Дегтярёв.

Мишустин 13 августа начинает свой первый визит на Дальний Восток в качестве главы правительства. За пять дней премьер планирует побывать на Чукотке, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях.

Конечно, с протянутой рукой просить мы у него ничего не станем. Но будем заявляться в государственные программы, из которых выпали. В стране их всего 40, а нас в 15 нет. Потому что чиновники не летали в Москву, запросные позиции не формулировали, — подвёл итог врио Хабаровского края.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил местным жителям вступить в Народный совет. По его словам, данный орган может стать площадкой для общения власти и населения.