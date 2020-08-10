Дегтярёв предложил хабаровчанам вступать в Народный совет

https://static.news.ru/photo/17ea55e8-db8e-11ea-bbff-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил местным жителям вступить в Народный совет. По его словам, данный орган может стать площадкой для общения власти и населения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Идея Дегтярёва обсуждалась им на встрече с политологами, социологами и преподавателями ведущих вузов. Было отмечено, что площадкой для общения Народный совет станет, если его не формализуют.

Во всех населённых пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и посёлков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края, — заявил Дегтярёв.

С целью быть на связи с политологами и социологами, глава региона поручил создать чат в WhatsApp.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Хабаровске власть неспешно выигрывает. То, что протест в Хабаровске будет не вечен, было ясно с самого начала. Равно как и то, что судьба Сергея Фургала, променявшего свой губернаторский кабинет на камеру в «Лефортово», это, скорее всего, предлог для выплеска скопившегося общего недовольства, усиленного последствиями пандемийного карантина.