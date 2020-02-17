https://static.news.ru/photo/d43c191a-5228-11ea-8570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматели в пограничных с Китаем регионах заметили потери в прибыли из-за сокращения потока китайских туристов в связи с распространением коронавируса. Участники рынка и представители властей рассказали, что проблему с повышением цен на овощи у них получилось решить, а вот сокращение турпотока пока ещё сильно влияет на многие отрасли экономики региона.

Собеседники ТАСС пояснили , что российскую границу частично закрыли 30 января, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса COVID-19. Также практически прекращено сообщение между РФ и КНР, россияне могут только вернуться на родину.

Хорошей новостью стало восстановление грузового сообщения везде кроме Амурской области. При этом трансграничные перевозки осуществляются пока в ограниченном режиме. Овощи загружают в российские машины на территории Китая по три часа в день. Собеседники агентства пояснили, что это помогло снизить цены на овощную продукцию на Дальнем Востоке.

Теперь экспертов беспокоит летний сезон. По их словам, отсутствие китайских туристов зимой не особо заметно, но ситуация с коронавирусом ставит под вопрос сам факт подготовки к новому сезону. Как отметил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев, зима для туризма в регионе всегда являлась низким сезоном, но подготовка к высокому сезону на данный момент вызывает множество опасений у участников рынка.

Сейчас, однако, и без того небольшой спрос совсем тонким слоем «размазался» по номерному фонду наших гостиниц. При этом затраты на их содержание остаются те же, и убытки ставят под вопрос планы индустрии гостеприимства на подготовку к лету, — сказал Иванищев.

Глава ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников в свою очередь поделился наблюдениями о ситуации в местных кафе и ресторанах. По его словам, клиентов стало значительно меньше.

Показатель по посещениям и заказам снизился на 5-7%. Снижение это небольшое, поскольку основной поток китайских туристов приходится на лето, — пояснил Веретенников.

Он считает, что больше всего от ситуации с коронавирусом пострадали ювелирные и сувенирные магазины Дальнего Востока. Также Веретенников затронул и тему овощей. Он пояснил, что цены на овощи падают, но не везде. После приостановки грузового сообщения больше всего подорожали огурцы, помидоры и перец.

В управлении ФАС по Амурской области, где чаще всего жаловались на подорожание овощей, сообщили, что на их горячую линию за минувшую неделю поступило только два сообщения о завышении цен. Начальник отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти УФАС Владимир Фирстов заявил, что сейчас ведомство проводит проверки по всем обращениям и рейды по торговым сетям.

На сегодняшний день, после открытия грузооборота с Китаем цены на огурцы, а это была основная жалоба ранее, стали снижаться. На этой неделе цена на них спустилась до 160-140 рублей за килограмм, — заверил Фирстов.

Представитель одной из самых крупных в Приморье овощной базы «Дружба» Дмитрий Волков отметил появление китайских товаров на складах, в том числе и дефицитных огурцов и перцев. Рост розничных цен пока замечен в Забайкалье. Власти при этом не связывают это с коронавирусом, а с сезонностью. При этом министр регионального развития края Александр Бардалеев пообещал, что до 20 февраля в регион ожидаются поставки всех видов овощей.

На высокие цены жалуются и в Хабаровском крае. Килограмм огурцов там предлагают приобрести по цене от 400 до 700 руб. В региональном управлении отметили, что цены на некоторые овощи взлетали в два-три раза. Сейчас овощи там стоят в полтора раза дороже, чем обычно.

Представители бизнеса также пытаются решать проблему, заменив китайскую овощную продукцию поставками из Турции, Азербайджана и российских регионов. Проблема при этом заключается в высокой стоимости транспортировки.

Как писал NEWS.ru, прекращение пассажирских перевозок в Китай из-за угрозы распространения коронавируса привело к тому, что водители автобусов, возившие туристов в КНР, остались без работы. Всего в сложной ситуации оказались около 2 тысяч человек.