COVID-19 на промплощадке ЛУКОЙЛа «Варандей» выявили у 42 человек

https://static.news.ru/photo/713c51b4-8c8d-11ea-b4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorodusinsk.ru

Ещё 11 случаев коронавируса выявили за сутки среди работников промплощадки ЛУКОЙЛ в посёлке «Варандей» Ненецкого автономного округа (НАО). Таким образом, число заразившихся в компании достигло 42 человек.

6 больных отправили на лечение в Нарьян-Мар, 36 оставили в перепрофилированном под лечебный корпус общежитии УПН «Варандей», сообщает пресс-служба региональной администрации.

Сама промзона закрыта на въезд и выезд. Первые три случая заражения здесь обнаружили в конце апреля — у нескольких сотрудников поднялась температура. Тесты на COVID-19 дали положительный результат.

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19, и это своеобразный антирекорд. 1 мая в стране выявили 7933 заболевших, 30 апреля был прирост в 7099 человек, 29 апреля — в 5841.

Всего по стране с начала эпидемии выявлено 124 054 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались .

По мнению известного пульмонолога академика Александра Чучалина, резкий рост числа инфицированных не говорит о приближении катастрофы. Он предположил, что всплеск заболеваемости, в частности в Москве, может быть связан с очередями в метро, которые образовались после введения пропускного режима.

Ранее NEWS.ru писал, что рост числа госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в Москве остаётся на прежнем уровне, несмотря на увеличение числа заболевших.