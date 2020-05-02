Академик РАН оценил резкий всплеск числа заражений COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/834d00c0-8c5a-11ea-a5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Известный пульмонолог, академик Александр Чучалин прокомментировал новые данные по коронавирусу в РФ. По его словам, резкий рост числа инфицированных не говорит о приближении катастрофы.

Новые данные не влекут за собой прекращения работы над планом по выходу из карантина. Я повторяю: катастрофы никакой нет, и те сроки, о которых говорили ранее — во второй декаде мая и ближе к концу месяца — всё должно пойти на убыль, — заявил он в интервью «Интерфаксу».

Чучалин предположил, что всплеск заболеваемости, в частности, в Москве, может быть связан с очередями в метро, которые образовались после введения пропускного режима.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние сутки подтверждено 9 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. По выздоровлению были выписаны 1 793 человека.