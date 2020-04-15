При входе в московское метро образовались очереди из-за проверки пропусков

https://static.news.ru/photo/ee3bd50e-7ef0-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду, 15 апреля, в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков.

Возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице. Москвичи и гости столицы описали возникшую ситуацию в социальных сетях. Пользователи Интернета рассказали, что сотрудник подземки стоит прямо перед турникетом и проверяет пропуска. В метро плохо ловит Сеть, сама процедура занимает много времени, поэтому образуются очереди.

Мужчина, попавший в пробку на станции метро «Алексеевская», сообщил о происходящем следующим образом.

Пропускная способность — четыре человека в минуту. Почему не random check? У всех ведь есть пропуска!!! — приводит его слова телеканал «360».

Некоторые пассажиры подземки подчеркнули, что в очередях стоит много людей и далеко не все они пользуются средствами индивидуальной защиты.

Как ранее писал NEWS.ru, проверки пропусков на передвижение спровоцировали затруднение движения на всех основных автомагистралях, ведущих в столицу.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 07:50 мск пробки в городе оцениваются на 4 балла из 10.