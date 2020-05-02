Число жертв COVID-19 в Подмосковье достигло 110 человек

https://static.news.ru/photo/014bd07e-8c69-11ea-9168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство здравоохранения Московской области/mosreg.ru

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Подмосковье скончались 110 человек. Причём за сутки зафиксирован ещё один летальный случай. Об этом сообщает оперштаб региона.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 13 314 больных коронавирусной инфекцией. После выздоровления от COVID-19 из больниц Подмосковья выписаны 507 человек. В столице диагноз поставлен 62 658 заражённым, 695 человек умерло.

В столичном регионе уже больше месяца действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Людям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Кроме того, с 15 апреля в Москве и Московской области заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном (включая самокаты и велосипеды), так и общественном.

С 12 мая в Подмосковье вводится обязательное ношение масок при выходе из дома. За нарушение этого правила полиция сможет оштрафовать на 4000 рублей, писал NEWS.ru.