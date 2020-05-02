Названы штрафы за выход на улицу без маски в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d54dff52-8c67-11ea-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штраф за нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тысячи рублей. Следить за выполнением требования будут полицейские и представители других правоохранительных и надзорных органов, которые обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

Накануне Андрей Воробьёв обязал всех жителей носить средства защиты с 12 мая. Это необходимо будет делать в общественных местах, магазинах, аптеках, в общественном транспорте. Такие меры приняты и в других российских субъектах. Также глава Московской области поручил обеспечить запас масок в аптеках. Помимо этого, власти Подмосковья раздали жителям уже более полумиллиона масок и планируют раздать ещё столько же.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова поддержала введение «масочного» режима. При этом ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чиханьи не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причём такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования

В столичном регионе уже больше месяца действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Людям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Кроме того, с 15 апреля в Москве и Московской области заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном (включая самокаты и велосипеды), так и общественном.

По данным на 2 мая в Московской области выявлено 13 314 заражённых коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 109 человек. В столице диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерло, писал NEWS.ru.