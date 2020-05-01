Губернатор Подмосковья поручил обеспечить запас масок в аптеках

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Глава Московской области Андрей Воробьёв дал поручение аптечным организациям создать запас защитных масок и контролировать цены на них. Постановление опубликовано на сайте правительства подмосковья.

Аптекам, расположенным на территории Московской области: обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания; принять меры по поддержанию цен на маски и иные средства защиты органов дыхания, — сказано в сообщении.

Отслеживать цены на медицинские маски поручено управлению Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью.

Сейчас в Подмосковье от коронавируса вылечилось ещё 28 человек. Общее количество выздоровевших выросло до 458 человек. Лидером по числу заразившихся за сутки среди регионов является Московская область, где отмечено 12 507 инфицированных — почти 11% подтверждённых случаев.

Как писал NEWS.ru, ранее в Московской области ввели «масочный режим».