Регионы

В Подмосковье ввели «масочный режим»

18:19, 01 мая 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении в регионе «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавируса.

Отмечается, что все жителям Московской области и приезжим строго рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в частности в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Гражданам в период с 1 мая по 11 мая включительно... рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),цитирует постановление РИА Новости.

Воробьёв отметил, что на этот шаг власти региона пошли после предписания главного санитарного врача. В Подмосковье коронавирусом заразились более 11,7 тыс. человек, погибли 93.

Ранее аналогичный документ был утверждён в Самарской области. В этом регионе он начнёт действовать с 1 мая 2020 года. Об этом информировал NEWS.ru.

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