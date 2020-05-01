В Подмосковье ввели «масочный режим»

https://static.news.ru/photo/35daaae4-8bc0-11ea-9e23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении в регионе «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавируса.

Отмечается, что все жителям Московской области и приезжим строго рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в частности в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Гражданам в период с 1 мая по 11 мая включительно... рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), — цитирует постановление РИА Новости.

Воробьёв отметил, что на этот шаг власти региона пошли после предписания главного санитарного врача. В Подмосковье коронавирусом заразились более 11,7 тыс. человек, погибли 93.

Ранее аналогичный документ был утверждён в Самарской области. В этом регионе он начнёт действовать с 1 мая 2020 года. Об этом информировал NEWS.ru.