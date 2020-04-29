Власти Самарской области намерены ввести «масочный» режим

https://static.news.ru/photo/7ede51d8-8a48-11ea-a6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Самарской области провели заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Они приняли решение ввести в регионе обязательное ношение масок в общественных местах. Постановление начнёт действовать с 1 мая 2020 года.

Введение масочного режима необходимо для того, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, — цитирует сообщение RNS.

Представители оперштаба отмечают, что к началу действия документа все аптеки региона будут обеспечены необходимым количеством масок.

На сегодняшний день в России выявлено 99 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии зафиксировано более 970 летальных исходов. От болезни удалось выздороветь 10 286 людям.

Как ранее информировал NEWS.ru, мэрия Самары намерена раздать пенсионерам еду. Также сухпайки получат одинокие граждане, которые находятся на попечении соцработников.