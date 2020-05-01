В России рост заболеваемости COVID-19 стабилен, а выздоровевших всё больше

https://static.news.ru/photo/197f360c-8b94-11ea-8aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти на 8 тысяч человек за прошедшие сутки увеличилось число заболевших коронавирусом в России. При этом изменения в эпидемическом процессе позволяют надеяться на поэтапное снятие ограничительных мер уже через пару недель, считают специалисты. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За сутки коронавирус подтвердился сразу у 7933 человек. При этом днём ранее он был выявлен за этот же временной период у 7099. Сейчас на российской территории зафиксирован 114 431 подтверждённый случай COVID-19. Таким образом, как пояснила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, если рассматривать дневной рост числа заболевших в относительном выражении, то он составил 7,45% против 7,1% в четверг.

По словам Скворцовой, десятый день подряд этот показатель держится ниже 10% и Россия «уже практически на плато по числу новых случаев». Сейчас показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил около 78.

В свою очередь, как передаёт ТАСС, глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность погрешности при использовании отечественных тестов на коронавирус. Они могут определить его наличие даже при очень маленькой концентрации. В РФ провели уже более 3,7 млн тестов, охватив более 2,5% населения страны. По числу проведённых исследований она приблизилась к США. Российские тесты позволяют найти заболевшего, даже если он не чувствует симптомов. При этом так выявляются около 40% случаев. В пятницу тесты определили 45% заболевших.

Таким образом, в РФ справиться с коронавирусом и выписаться из стационаров удалось 1601 пациенту. Всего их уже 13 220 — 11,5% всех инфицированных. В последние дни этот показатель, стабильно составлявший 7–8%, пошёл в рост. В Москве выписались уже более 10% заразившихся. В общей сложности в столице этот показатель составляет 5766 человек. Москва даже поставила в пятницу рекорд по числу выздоровевших за сутки — 631 пациент.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не изменился при этом условный показатель смертности. Он составил 1,02%. За сутки коронавирус унёс жизни 96 пациентов, общее число жертв коронавируса в стране достигло 1169.

Ситуация в регионах сравнялась со столицей. В Москве за день подтвердили коронавирус ещё у 3 561 человека, всего с начала вспышки — у 57 300. Это 50% всех подтверждённых в стране случаев. В начале апреля этот показатель достигал примерно 70%.

Лидером по числу заразившихся за сутки среди регионов является Московская область, где 12 507 инфицированных — почти 11% подтверждённых случаев. Следом идёт Санкт-Петербург с 4411 — это менее 4% от выявленных в стране пациентов. Отметку в тысячу заразившихся преодолели ещё три области — Калужская, Ростовская и Тульская. Таких регионов сейчас уже 10.

Как писал NEWS.ru, ранее в полиции рассказали, сколько нарушителей самоизоляции ловят в Москве.