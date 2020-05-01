В полиции рассказали, сколько нарушителей самоизоляции ловят в Москве

https://static.news.ru/photo/252ab244-8b92-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки московская полиция составила около 1,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции. Все документы были выписаны на тех, кто находился на улице без разрешения.

Этот показатель в границе от 1,3 до 1,4 тысячи нарушений держится каждый день. Всё равно мы сейчас видим очень много людей, которые во дворах собираются, собираются на детских площадках, спортивных площадках и просто где-то на скамейках, на бульварах, в парковых зонах, — приводит ТАСС слова начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

В столичном регионе с конца марта действует режим самоизоляции. Жителям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора.

С 15 апреля в Москве и Московской области заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном (включая самокаты и велосипеды), так и общественном. Нерабочие дни продлены в России до 11 мая.

За последние сутки в Москве выявили 3561 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 57 300 заболевших.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что если жители России не отнесутся ответственно к режиму самоизоляции на майских праздниках, то ограничения придётся ужесточать после 12 мая, писал NEWS.ru.