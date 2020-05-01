Попова заявила о возможном ужесточении режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/dcec23ce-8b90-11ea-8a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что если жители России не отнесутся ответственно к режиму самоизоляции на майских праздниках, то ограничения придётся ужесточать после 12 мая.

Средняя инкубация — шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать режим, может быть, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. 30 апреля было + 7099 заболевших, 29 апреля — 5841 заболевших, днём ранее — 6411. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 114 431 пациент с COVID-19, умерли 1169 человек.

По словам Поповой, изменения в процессе распространения коронавируса в России вселяют надежду. Однако она отметила, что пока нет окончательной уверенности, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться, писал NEWS.ru.