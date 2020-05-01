Попова назвала обнадёживающими изменения в распространении COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/31d5d7a8-8b7e-11ea-9072-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Изменения в процессе распространения коронавируса в России вселяют надежду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что пока нет окончательной уверенности, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться.

Есть определённые вселяющие надежды изменения в течении эпидемического процесса, есть определённое его притормаживание. Мы говорили уже не один раз о снижении темпов прироста, — сказала она в интервью ТАСС.

По её словам, дальнейшая ситуация с COVID-19 зависит от соблюдения россиянами режима самоизоляции.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию. Уточняется, что 225 тысяч тестов было проведено за минувшие сутки, под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тысяч человек. Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса, разработанными научным центром «Вектор», писал NEWS.ru.